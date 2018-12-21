Другий транш військової допомоги Україні буде надано в 2020 році, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)

Про перший транш військової допомоги Конгрес повідомить на початку нового року

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що другий транш військової допомоги для України буде надано в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "День".

"Ми координуємо дії з Україною і обмінюємося думками про вашу оборонну стратегію, розвиток оборонних можливостей. Причому ми обговорюємо разом, які є прогалини, що потрібно зробити і чим ми можемо допомогти. Я припускаю, що про перший транш згаданої військової допомоги Конгрес повідомить на початку нового року. І, можливо, буде йти мова про можливості ВМС, протиповітряної оборони", - сказав Волкер.

За його словами, другий транш військової допомоги "буде надано пізніше, у наступному ж році".

Він додав, що "ми будемо координувати свої дії щодо специфічних систем разом з українськими представниками зокрема, щоб знати їх потреби".

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що Конгрес США в січні 2019 року заслухає інформацію про виділення першої половини військової допомоги Україні у розмірі 125 млн доларів.

Раніше Волкер заявляв, що найближчим часом США можуть оголосити про нові постачання зброї в Україну.