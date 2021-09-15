Второй транш: Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро

Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи. Его размер составляет 600 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
Президент назвал транш свидетельством солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19.
"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро. Благодарен ЕС за положительную оценку внедряемых Украиной реформ", - написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что поступление этих средств в Украину ожидается в ноябре.
Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия должна была принять решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро. Программа з ЕК закончилась 14 сентября.