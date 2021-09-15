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Второй транш: Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро

Автор: Инна Собора

Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи. Его размер составляет 600 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Президент назвал транш свидетельством солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19.

"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро. Благодарен ЕС за положительную оценку внедряемых Украиной реформ", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что поступление этих средств в Украину ожидается в ноябре.

Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия должна была принять решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро. Программа з ЕК закончилась 14 сентября.

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