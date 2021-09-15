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Другий транш: Єврокомісія виділила Україні 600 млн євро

Автор: Инна Собора

Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги. Його розмір становить 600 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

Президент назвав транш свідченням солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19.

"Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 млн євро. Вдячний ЄС за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ", - написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що надходження цих коштів в Україну очікується в листопаді.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейська комісія повинна була ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу на 600 млн євро. Програма з ЄК закінчилася 14 вересня.

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