Другий транш: Єврокомісія виділила Україні 600 млн євро

Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги. Його розмір становить 600 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.
Президент назвав транш свідченням солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19.
"Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі 600 млн євро. Вдячний ЄС за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ", - написав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що надходження цих коштів в Україну очікується в листопаді.
Як повідомляло РБК-Україна, Європейська комісія повинна була ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу на 600 млн євро. Програма з ЄК закінчилася 14 вересня.