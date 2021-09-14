ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еврокомиссия продлила срок выделения Украине транша кредита на 600 млн евро

Новина українською →
Украина, Вторник 14 сентября 2021 11:52
Еврокомиссия продлила срок выделения Украине транша кредита на 600 млн евро Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия продлила срок предоставления Украине транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро. Кредит ожидается в ноябре.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"В отношении макрофинанса. Мы получили позитивный сигнал о предоставлении макрофинансовой помощи. Сейчас Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ. Там была продлена дата предоставления этого транша", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что правительство ожидает транш на 600 млн евро "этой осенью ориентировочно в ноябре".

Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия сегодня должна была принять решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро. Программа с ЕК заканчивается именно 14 сентября.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что визит миссии МВФ в Украину планируется на 18 сентября, но это, скорее от всего, будет онлайн-миссия. Правительство ожидает получить кредит МВФ в конце ноября или начале декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Кабинет Министров Украины
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке