Еврокомиссия продлила срок выделения Украине транша кредита на 600 млн евро

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

"В отношении макрофинанса. Мы получили позитивный сигнал о предоставлении макрофинансовой помощи. Сейчас Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ. Там была продлена дата предоставления этого транша", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что правительство ожидает транш на 600 млн евро "этой осенью ориентировочно в ноябре".