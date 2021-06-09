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Второй раз за неделю: в Карпатах произошло еще одно землетрясение

Автор: Инна Собора

В Карпатах 8 июня произошло землетрясение. Это уже второй случай за последнюю неделю.

Такую информацию обнародовали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Подземный толчок зафиксировали вчера в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Его магнитуда - около 2,6 балла по шкале Рихтера.

Спасатели сообщают, что землетрясение не повлекло никаких негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, еще одно землетрясение в Карпатах зафиксировали 4 июня. Его обнаружили вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что 9 апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое могло распространиться на территорию Одесской области. По классификации он относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не несет.

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