Второй раз за неделю: в Карпатах произошло еще одно землетрясение

В Карпатах 8 июня произошло землетрясение. Это уже второй случай за последнюю неделю.
Подземный толчок зафиксировали вчера в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Его магнитуда - около 2,6 балла по шкале Рихтера.
Спасатели сообщают, что землетрясение не повлекло никаких негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, еще одно землетрясение в Карпатах зафиксировали 4 июня. Его обнаружили вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось, что 9 апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое могло распространиться на территорию Одесской области. По классификации он относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не несет.