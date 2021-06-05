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В Карпатах произошло землетрясение

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Суббота 05 июня 2021 08:35
В Карпатах произошло землетрясение Фото: в Карпатах зафиксировали землетрясение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Карпатах 4 июня было зафиксировано землетрясение. Его обнаружили вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера.

Негативных последствий землетрясение не повлекло. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, 9 апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое могло распространиться на территорию Одесской области. По классификации оно относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не несет.

Ранее сообщалось, что в Грузии 25 мая в 01:43, недалеко от поселка Казбеги (Регион Мцхета-Мтианети) произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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