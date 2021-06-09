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Вдруге за тиждень: в Карпатах стався ще один землетрус

Автор: Инна Собора

В Карпатах 8 червня стався землетрус. Це вже другий випадок за останній тиждень.

Таку інформацію оприлюднили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Підземний поштовх зафіксували учора о 16:32 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району. Його магнітуда дорівнювала близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Рятувальники повідомляють, що землетрус не спричинив жодних негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо, ще один землетрус у Карпатах зафіксували 4 червня. Його виявили поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.

Раніше повідомлялося, що 9 квітня на сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, який міг поширитися на територію Одеської області. За класифікацією він належить до чутливих, хоча загрози для населення не несе.

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