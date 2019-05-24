Второй оборонный хакатон по стандартам НАТО начнется 27 мая, - Минобороны

Второй национальный оборонный хакатон пройдет 27-31 мая, в инновационном киевском парке UnitCity, по стандартам и в формате соревнований НАТО TIDE Hackathon. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В Минобороны уточнили, что среди участников - 14 команд и 15 экспертов НАТО и стран-членов НАТО.

На официальной странице мероприятия сообщается, что национальный оборонный хакатон предлагает участникам принять участие в трех типах задач: моделирование, кодирование и комбинированное соревнование.

Напомним, во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

После этого заявления стало известно, что министр обороны подал рапорт о своем увольнении. Он заявлял, что о решении уйти с поста министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая.

Также вчера глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении. Он добавил, что пока президент Украины и Верховная Рада не решат вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа".