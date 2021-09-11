Второй за неделю. В многоквартирном доме в России произошел взрыв
В городе Елец Липецкой области России произошел взрыв бытового газа в жилом двухэтажном доме, сообщило МЧС РФ. Пострадали от пяти до шести человек, еще семеро могут находиться под завалами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".
Среди пострадавших есть ребенок.
"Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 0:52 (по Киеву). Дом двухподъездный, двухэтажный. По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены", - сообщило МЧС.
Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября.Обрушились перекрытия второго, третьего, четвертого и пятого этажей.
Предварительно сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. Позднее отмечалось, что под завалами могут находиться пять человек.
Среди погибших был ребенок.