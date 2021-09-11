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Второй за неделю. В многоквартирном доме в России произошел взрыв

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Елец, Суббота 11 сентября 2021 03:20
Второй за неделю. В многоквартирном доме в России произошел взрыв Фото: в России произошел взрыв в жилом доме (mchs.gov.ru)
Автор: Артур Родивилов

В городе Елец Липецкой области России произошел взрыв бытового газа в жилом двухэтажном доме, сообщило МЧС РФ. Пострадали от пяти до шести человек, еще семеро могут находиться под завалами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

Среди пострадавших есть ребенок.

"Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 0:52 (по Киеву). Дом двухподъездный, двухэтажный. По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены", - сообщило МЧС.

Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября.Обрушились перекрытия второго, третьего, четвертого и пятого этажей.

Предварительно сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. Позднее отмечалось, что под завалами могут находиться пять человек.

Среди погибших был ребенок.

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