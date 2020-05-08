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Во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец, - Зеленский

Новости » Политика     08.05.2020 - 14:40
Во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Жертвами Второй мировой войны стали свыше 8 млн украинцев

Во Второй мировой войне погибло более 8 миллионов украинцев. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Как подчеркнул Зеленский, невозможно в полной мере осознать число жертв Второй мировой войны.

"За 6 лет войны погибло более 8 млн украинцев во Второй мировой погиб каждый пятый украинец. И я не знаю, вообще возможно ли в полной мере осознать эти цифры", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что принцесса Великобритании Анна обратилась к украинскому народу по случаю Дня победы над нацизмом. Анна отметила важность чествования невероятной жертвы, принесенной народами Украины, Беларуси и других народов бывшего Советского Союза.

Отметим, сегодня, 8 мая, в Украине отмечается День памяти и примирения. Многие страны мира в этот день отмечают годовщину окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день, 8 мая 1945 года, в 23:01 Антигитлеровская коалиция ратифицировала акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии. Сам Акт был подписан в Германии 7 мая.

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