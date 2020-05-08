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Принцесса Британии обратилась к украинцам

Новости » Политика     08.05.2020 - 13:20
Принцесса Британии обратилась к украинцам
Фото: британская принцесса Анна (1flickr com universityofulster)

Британская принцесса заявила, что крайне важно почтить невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза

Британская принцесса Анна (дочь королевы Елизаветы II) обратилась к украинцам по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление принцессы, которое распространило посольство Великобритании в Украине.

Британская принцесса заявила, что крайне важно почтить невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза.

"Сегодня отмечается 75-я годовщина капитуляции Германии, что ознаменовало завершение Второй мировой войны в Европе. В этот исторический день я хотела бы отдать дань уважения мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы", - говорится в заявлении.

Она заявила, что "в нашем противостоянии вызовам современности мы можем черпать вдохновение в мужестве тех, кто сохранил веру друг в друга и кто сформировал важную главу в долгой истории дружбы между народом Соединенного Королевства и народами Украины, России, Белоруси и всех других народов бывшего СССР".

Напомним, День памяти и примирения отмечается в Украине 8 мая. В этот день многие страны мира празднуют день окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года в 23:01 Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии. Сам Акт был подписан в Германии 7 мая.

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