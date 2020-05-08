У Другій світовій війні загинув кожен п'ятий українець, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Жертвами Другої світової війни стали понад 8 млн українців

У Другій світовій війні загинули понад 8 мільйонів українців. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Як наголосив Зеленський, неможливо повною мірою усвідомити число жертв Другої світової війни.

"За 6 років війни загинуло більше ніж 8 млн українців, у Другій світовій загинув кожен п’ятий українець. І я не знаю, чи взагалі можливо повною мірою усвідомити ці цифри", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що принцеса Британії Анна звернулася до українського народу з нагоди Дня перемоги над нацизмом. Анна наголосила на важливості вшанування неймовірної жертви, принесеної народами України, Білорусі та інших народів колишнього Радянського Союзу.

Зазначимо, сьогодні, 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті та примирення. Багато країн світу у цей день відзначають річницю остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В цей день, 8 травня 1945 року, о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала акт про капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини. Сам Акт був підписаний у Німеччині 7 травня.

РБК-Україна писало, що 8 та 9 травня в Україні не будуть проводитися масові заходи до Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Проведення масових заходів було скасовано через карантин в Україні.