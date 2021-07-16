Второй за месяц: в России снова пропал с радаров самолет с пассажирами

По данным источника издания, у пропавшего в Томской области самолета сработал аварийный радиомаяк. Он летел из города Кедровый в Томск.

"На борту пропавшего в Томской области самолета находятся 17 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.

В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров самолета.

Также уже установлены координаты, где может находиться пропавший Ан-28.

Источник также сообщил, что самолет Ан-28 мог потерпеть крушение в Томской области.