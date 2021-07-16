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Второй за месяц: в России снова пропал с радаров самолет с пассажирами

Автор: РБК-Украина

В России самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным источника издания, у пропавшего в Томской области самолета сработал аварийный радиомаяк. Он летел из города Кедровый в Томск.

"На борту пропавшего в Томской области самолета находятся 17 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.

В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров самолета.

Также уже установлены координаты, где может находиться пропавший Ан-28.

Источник также сообщил, что самолет Ан-28 мог потерпеть крушение в Томской области.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

Вскоре появилась информация о том, что самолет разбился. На борту было 28 человек.

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Самолет