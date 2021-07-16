Другий за місяць: у Росії знову зник з радарів літак з пасажирами

За даними джерела видання, у зниклого в Томській області літака спрацював аварійний радіомаяк. Він летів з міста Кедровий в Томськ.

"На борту зниклого в Томській області літака знаходяться 17 осіб, у тому числі четверо дітей", - йдеться в повідомленні.

У Сибірському рятувальному центрі підтвердили пропажу з радарів літака.

Також вже встановлені координати, де може перебувати зниклий Ан-28.

Джерело також повідомило, що літак Ан-28 міг розбитися в Томській області.