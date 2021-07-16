Другий за місяць: у Росії знову зник з радарів літак з пасажирами

У Росії літак Ан-28 зник з радарів у Томській області. На борту перебувають 17 осіб, у тому числі четверо дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За даними джерела видання, у зниклого в Томській області літака спрацював аварійний радіомаяк. Він летів з міста Кедровий в Томськ.
"На борту зниклого в Томській області літака знаходяться 17 осіб, у тому числі четверо дітей", - йдеться в повідомленні.
У Сибірському рятувальному центрі підтвердили пропажу з радарів літака.
Також вже встановлені координати, де може перебувати зниклий Ан-28.
Джерело також повідомило, що літак Ан-28 міг розбитися в Томській області.
Нагадаємо, вранці 6 червня стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.
Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.