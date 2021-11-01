Второй месяц подряд температура в Киеве была ниже климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила 8,4 градусов тепла. Это ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 0,2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории.

Как отмечают метеорологи, теплее всего было 21 октября, когда максимальная температура достигла 18,8 градусов тепла, а холоднее всего - 26 октября, когда минимальная температура опустилась под утро до 2,4 градусов мороза.

На проспекте Науки выпало всего 2 мм осадков, что составляет 4% климатической нормы. В рейтинге самых сухих нынешний октябрь в столице был третьим с 1891 года.