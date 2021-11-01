Другий місяць поспіль температура в Києві була нижче кліматичної норми

Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила 8,4 градусів тепла. Це нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 0,2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії.

Як зазначають метеорологи, найтеплішим днем було 21 жовтня, коли максимальна температура досягла 18,8 градусів тепла, а найхолоднішим - 26 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 2,4 градусів морозу.

На проспекті Науки випало лише 2 мм опадів, що становить 4% кліматичної норми. У рейтингу найсухіших цьогорічний жовтень у столиці був третім з 1891 року спостережень.