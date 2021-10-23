В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд этой осени

Ночь на пятницу, 22 октября, в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Это первый температурный рекорд в столице этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, минимальная температура не опускалась ниже 12,0 градусов тепла, что на 1,0 градус теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 8,5 градусов.

Отметим, метеорологическая осень пришла в Киев 19 сентября. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.