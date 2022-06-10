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Второй корабль с украденным в Украине металлом уже прибыл в Ростов, - росСМИ

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Пятница 10 июня 2022 17:14
Второй корабль с украденным в Украине металлом уже прибыл в Ростов, - росСМИ Фото: второй корабль с украденным в Украине металлом уже прибыл в Ростов (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Второй корабль, загруженный украинским металлом из Мариуполя, прибыл в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Второе судно доставило металл из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно было нагружено листовым металлом. Днем ранее таможенники Ростова-на-Дону поместили металлопродукцию с первого судна, прибывшего из Мариуполя, на временное хранение в зону контроля", - сказано в сообщении.

Накануне в Крым прибыл первый поезд с зерном, украденным из Мелитополя. Сейчас, как сообщают российские СМИ, власти оккупантов разрабатывают пути для вывоза семян подсолнуха.

Напомним, компания "Метинвест" ранее заявила, что российские оккупанты собираются украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, что является тяжким международным преступлением.

Всего, по данным пресс-службы компании, планируют вывезти около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

Позже комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по краже российскими оккупантами металлопродукции, принадлежащей комбинатам.

В свою очередь, эксперты призывают власть максимально документировать все случаи, связанные с воровством украинской зерновой и металлургической продукции, чтобы привлечь ответственных к международным судам.

Ведь две эти отрасли являются основными в украинском экспорте, и их состояние - это в буквальном смысле вопрос выживания украинской экономики.

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Мариуполь Российская Федерация
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