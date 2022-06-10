ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Другий корабель з вкраденим в Україні металом вже прибув до Ростова, - росЗМІ

Новость на русском →
П'ятниця 10 червня 2022 17:14
Другий корабель з вкраденим в Україні металом вже прибув до Ростова, - росЗМІ Фото: другий корабель з вкраденим в Україні металом вже прибув до Ростова (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Другий корабель, завантажений українським металом з Маріуполя, прибув до Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Друге судно доставило метал з Маріуполя в Ростов-на-Дону. Судно було навантажено листовим металом. Днем раніше митники Ростова - на-Дону помістили металопродукцію з першого судна, яке прибуло з Маріуполя, на тимчасове зберігання в зону контролю", - сказано в повідомленні.

Напередодні до Криму прибув перший потяг із зерном, вкраденим з Мелітополя. Зараз, як повідомляють російські ЗМІ, влада окупантів розробляє шляхи для вивезення насіння соняшнику.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" раніше заявила, що російські окупанти збираються вкрасти і незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь і ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином.

Всього, за даними прес-служби компанії, планують вивезти близько 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить $170 млн.

Пізніше комбінати ММК ім. Ілліча і Азовсталь звернулися в офіс генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, що належить комбінатам.

Своєю чергою, експерти закликають владу максимально документувати всі випадки, пов'язані з крадіжками Української зернової та металургійної продукції, щоб залучити відповідальних до міжнародних судів.

Адже дві ці галузі є основними в українському експорті, і їх стан - це в буквальному сенсі питання виживання української економіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Російська Федерація
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз