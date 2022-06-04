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Уже второй корабль с флагом РФ прибыл в мариупольский порт для кражи металла

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 21:17
Уже второй корабль с флагом РФ прибыл в мариупольский порт для кражи металла Фото: уже второй корабль с флагом РФ прибыл в Мариупольский порт для кражи металла (t me)
Автор: Артем Горовенко

В акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом РФ. Оно швартуется под погрузку металлопроката.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом РФ", - заявил Андрющенко.

Как известно, недавно на федеральном российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл, а затем наступит очередь зерна.

Ранее компания "Метинвест" заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича - всего около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

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