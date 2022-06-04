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Вже другий корабель з прапором РФ прибув до маріупольського порту для крадіжки металу

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Субота 04 червня 2022 21:17
Вже другий корабель з прапором РФ прибув до маріупольського порту для крадіжки металу Фото: вже другий корабель з прапором РФ прибув до Маріупольського порту для крадіжки металу (t me)
Автор: Артем Горовенко

В акваторію Маріупольского порту зайшло друге судно під прапором РФ. Воно швартується під погрузку металопрокату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"В акваторію Маріупольского порту зайшло друге судно під прапором РФ", - заявив Андрющенко.

Як відомо, нещодавно на федеральному російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту: як випливає із сюжету, спочатку вони вивезуть український метал, а потім настане черга зерна.

Раніше компанія "Метінвест" заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча - всього близько 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить $170 млн.

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