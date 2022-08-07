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Второй караван судов с зерном вышел из портов Одессы (видео)

Фото: второй караван судов с зерном вышел из портов Одессы (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Из портов Одессы сегодня вышел второй караван с украинским зерном. Речь идет о судах Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры.

"Только что из портов "Одесса" и "Черноморск "вышел второй караван с украинским продовольствием - 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы", - говорится в сообщении.

Указано, что на борту четырех балкеров почти 170 тысяч тонн агропродукции. Эти суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

"После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные объемы работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до 3 миллионов тонн в месяц", - прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков,

Как в свою очередь сообщило министерство национальной обороны Турции, сухогрузы будут стоять на якоре к северу от Стамбула и проверяться Совместным координационным центром.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что Совместный координационный центр выдал разрешение на выход из украинских портов 7 августа четырех судов с продовольствием.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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ОдессаТурция