Другий караван суден із зерном вийшов із портів Одеси (відео)

"Щойно з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством - 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що на борту чотирьох балкерів майже 170 тисяч тонн агропродукції. Ці судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт "Південний". Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць", - прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

Як своєю чергою повідомило міністерство національної оборони Туреччини, суховантажі стоятимуть на якорі на північ від Стамбула та перевірятимуться Спільним координаційним центром.