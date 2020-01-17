Второй этап медреформы стартует 1 апреля, - Скалецкая

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

По словам министра, в ведомстве продолжается налаженный рабочий процесс

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что второй этап медицинской реформы начнется 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Скалецкого в Facebook.

По ее словам, в министерстве продолжается налаженный рабочий процесс и второй этап реформы начнется при любых обстоятельствах.

Кроме того, глава Минздрава сообщила, что ведомство разрабатывает единый план действий относительно лечения спинальной мышечной атрофии и рассеянного склероза.

"Сегодня, впервые за 16 лет, в Минздраве состоялась встреча с представителями общественности по вопросу лечение СМА (Спинальная мышечная атрофия, - ред.) и рассеянного склероза. Министерством разрабатывается единый план действий в отношении этих заболеваний", - говорится в сообщении.

По словам министра, в Украине до сих пор не существует реестра больных по нозологиям, поэтому Минздрав не имеет возможности правильно сформировать потребность в медикаментах. Кроме того, необходимо пересмотреть и устаревшие протоколы лечения.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об обеспечение доступности для граждан медицинской помощи, которая предоставляется клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Как заявляют в правительстве, программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи, а именно первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.