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Другий етап медреформи стартує 1 квітня, - Скалецька

Новини » Політика     17.01.2020 - 21:22
Другий етап медреформи стартує 1 квітня, - Скалецька
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

За словами міністра, у відомстві триває налагоджений робочий процес

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила, що другий етап медичної реформи розпочнеться 1 квітня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Скалецької у Facebook.

За її словами, у в міністерстві триває налагоджений робочий процес і другий етап реформи розпочнеться за будь-яких обставин.

Крім того, очільниця МОЗу повідомила, що відомство розробляє єдиний план дій щодо лікування спинальної м’язової атрофії та розсіяного склерозу.

“Сьогодні, вперше за 16 років, в МОЗі відбулася зустріч з представниками громадськості щодо питання лікування СМА (Спинальна м’язова атрофія, - ред.) та розсіяного склерозу. Міністерством розробляється єдиний план дій щодо цих захворювань”, - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, в Україні досі не існує реєстру хворих за нозологіями, тому МОЗ не має можливості правильно сформувати потребу в медикаментах. Крім того, необхідно переглянути й застарілі протоколи лікування.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, яка надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами.

Крім того, з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення. Як заявляють в уряді, програма медичних гарантій діятиме для всіх видів допомоги, а саме первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

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