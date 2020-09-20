Второй день Рош ха-Шана в Умани: в МВД рассказали о ситуации в городе

Ситуация в Умани, где второй день хасиды-паломники празднуют Рош ха-Шана - иудейский Новый год, стабильная и контролируемая правоохранителями. Второй день празднования прошел без нарушений общественного порядка.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В течение 20 сентября правоохранители не зафиксировали ни одного административного или уголовного правонарушения в районе проведения паломничества.

Напомним, в Умани правоохранители задержали мужчину, который в социальной сети призывал к межнациональной вражде и уничтожению евреев.

Кроме того, накануне празднования Рош ха-Шана в Умани создали систему постов и патрулей для обеспечения правопорядка и безопасности.

Как писало РБК-Украина, полицейские составили 7 административных протоколов в районах паломничества хасидов в Умани.

Отметим, в материале "Мы страдали достаточно". Как хасиды в Умани отмечают Рош ха-Шана во время пандемии" вы можете прочитать о том, что происходило в городе во время празднования иудейского Нового года.