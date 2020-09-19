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В Умани спасатели создали систему постов и патрулей

Умань, Суббота 19 сентября 2020 11:19
В Умани спасатели создали систему постов и патрулей
Фото: спасатели (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Умань на территории мемориального комплекса Цадика Нахмана создали систему постов и патрулей. Все мобильные патрули вооружены достаточным количеством первичных средств пожаротушения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ввели в действие мобильную систему контроля за пожарной и техногенной безопасностью. Круглосуточно три патрули спасателей проводят контроль по оперативной обстановки на территории нескольких улиц и наиболее важных объектов.

В ГСЧС говорят, что принятые меры позволяют создать эффективную систему противодействия чрезвычайным происшествиям.

Напомним, РБК-Украина писало, как в этом году проходит празднование Рош ха-Шана в Умани. В частности, в районе паломничества запрещена работа заведений общественного питания с организацией досуга, дискотек и ночных клубов, точек стихийной торговли.

Ранее сообщалось, что группу хасидов задержали в Закарпатской области при попытке прорваться в Украину.

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Новости Украины Общество пожарпатрульная службаУмань
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