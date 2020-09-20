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Другий день Рош га-Шана в Умані: в МВС розповіли про ситуацію в місті

Автор: Дмитро Левицький

Ситуація в Умані, де другий день хасиди-паломники святкують Рош га-Шана - юдейський Новий рік, стабільна та контрольована правоохоронцями. Другий день святкування пройшов без порушень громадського порядку.

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Впродовж 20 вересня правоохоронці не зафіксували жодного адміністративного чи кримінального правопорушення в районі проведення паломництва.

Нагадаємо, в Умані правоохоронці затримали чоловіка, який у соціальній мережі закликав до міжнаціональної ворожнечі та знищення євреїв.

Крім того, напередодні святкування Рош га-Шана в Умані створили систему постів та патрулів для забезпечення правопорядку та безпеки.

Як писало РБК-Україна, поліцейські склали 7 адміністративних протоколів в районах паломництва хасидів в Умані.

Зазначимо, в матеріалі "Ми страждали достатньо". Як хасиди в Умані відзначають Рош га-Шана під час пандемії" ви можете прочитати про те, що відбувалося в місті під час святкування юдейського Нового року.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниУманьхасиды