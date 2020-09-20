Другий день Рош га-Шана в Умані: в МВС розповіли про ситуацію в місті

Ситуація в Умані, де другий день хасиди-паломники святкують Рош га-Шана - юдейський Новий рік, стабільна та контрольована правоохоронцями. Другий день святкування пройшов без порушень громадського порядку.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Впродовж 20 вересня правоохоронці не зафіксували жодного адміністративного чи кримінального правопорушення в районі проведення паломництва.

Нагадаємо, в Умані правоохоронці затримали чоловіка, який у соціальній мережі закликав до міжнаціональної ворожнечі та знищення євреїв.

Крім того, напередодні святкування Рош га-Шана в Умані створили систему постів та патрулів для забезпечення правопорядку та безпеки.

Як писало РБК-Україна, поліцейські склали 7 адміністративних протоколів в районах паломництва хасидів в Умані.

Зазначимо, в матеріалі "Ми страждали достатньо". Як хасиди в Умані відзначають Рош га-Шана під час пандемії" ви можете прочитати про те, що відбувалося в місті під час святкування юдейського Нового року.