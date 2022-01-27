Второстепенные темы. Лавров обещает раскрыть ответы Запада по "гарантиям безопасности"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва в ближайшее время раскроет содержание ответов Запада по так называемым "гарантиям безопасности". По его словам, в этих ответах нет гарантии нерасширения НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В частности, Лавров отметил, что содержание ответов США и НАТО по "гарантиям безопасности" станет известно широкой общественности в самое ближайшее время.

"Ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам", - уточнил глава российского МИД.