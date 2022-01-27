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Второстепенные темы. Лавров обещает раскрыть ответы Запада по "гарантиям безопасности"

Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва в ближайшее время раскроет содержание ответов Запада по так называемым "гарантиям безопасности". По его словам, в этих ответах нет гарантии нерасширения НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, Лавров отметил, что содержание ответов США и НАТО по "гарантиям безопасности" станет известно широкой общественности в самое ближайшее время.

"Ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам", - уточнил глава российского МИД.

Напомним, накануне США и НАТО направили свои письменные ответы на требования России по "гарантиям безопасности". На данный момент известно, что Москве точно отказано в гарантиях нерасширения Североатлантического альянса.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет раскрывать содержание ответов. Но отметил готовность Запада возобновить контроль над вооружением и заключить дополнительные соглашения на этот счет.

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛавров