Второсортное отношение. Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, - Кулеба

Украине не нужны заменители статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Они лишь покажут второсортное отношение Европы к нашей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По его словам, некоторые страны-участницы ЕС практикуют стратегическую неопределенность в европейской перспективы Украины, но такая политика уже потерпела неудачу и должна прекратиться.
"Это только воодушевило (президента России, - ред.) Путина. Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - отметил министр.
Напомним, ранее Кулеба упрекнул европейских партнеров в колебании с предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. По его словам, до сих пор нет четкого политического признания того, что Украина является частью Европы.
Киев рассчитывает на получение статуса в июне, но РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что с его предоставлением Украине могут возникнуть процедурные проблемы.
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