Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба

Україні не потрібні замінники статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Вони лише покажуть другосортне ставлення Європи до нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, деякі країни-учасниці ЄС практикують стратегічну невизначеність в європейській перспективи України, але така політика вже зазнала невдачі і повинна припинитися. "Це тільки надихнуло (президента Росії, - ред.) Путіна. Нам не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України і зачіпають почуття українців", - зазначив міністр.