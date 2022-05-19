Второсортное отношение. Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, - Кулеба

Украине не нужны заменители статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Они лишь покажут второсортное отношение Европы к нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По его словам, некоторые страны-участницы ЕС практикуют стратегическую неопределенность в европейской перспективы Украины, но такая политика уже потерпела неудачу и должна прекратиться. "Это только воодушевило (президента России, - ред.) Путина. Нам не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - отметил министр.