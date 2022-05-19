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Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба

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Київ, Четвер 19 травня 2022 11:39
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Україні не потрібні замінники статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Вони лише покажуть другосортне ставлення Європи до нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, деякі країни-учасниці ЄС практикують стратегічну невизначеність в європейській перспективи України, але така політика вже зазнала невдачі і повинна припинитися.

"Це тільки надихнуло (президента Росії, - ред.) Путіна. Нам не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України і зачіпають почуття українців", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба дорікнув європейських партнерів у коливанні з надання Україні статусу кандидата в ЄС. За його словами, досі немає чіткого політичного визнання того, що Україна є частиною Європи.

Київ розраховує на отримання статусу в червні, але РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що з його наданням Україні можуть виникнути процедурні проблеми.

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Дмитро Кулеба Вступ в ЄС
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Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
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