Другосортне ставлення. Україні не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, - Кулеба
Україні не потрібні замінники статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Вони лише покажуть другосортне ставлення Європи до нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
За його словами, деякі країни-учасниці ЄС практикують стратегічну невизначеність в європейській перспективи України, але така політика вже зазнала невдачі і повинна припинитися.
"Це тільки надихнуло (президента Росії, - ред.) Путіна. Нам не потрібні замінники статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України і зачіпають почуття українців", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Кулеба дорікнув європейських партнерів у коливанні з надання Україні статусу кандидата в ЄС. За його словами, досі немає чіткого політичного визнання того, що Україна є частиною Європи.
Київ розраховує на отримання статусу в червні, але РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що з його наданням Україні можуть виникнути процедурні проблеми.
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