Второго подозреваемого в избиении журналиста на акции под ОП отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для второго подозреваемого в избиении фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. Его отправили на два месяца под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Буквы" .

Под домашний арест поместили 17-летнего Антона Голощапова. Поскольку он не совершеннолетний, то заседание суда было закрыто для СМИ.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Голощапову Антону Андреевичу, 15 января 2004 года рождения, меру пресечения в виде домашнего ареста, с запретом покидать место жительство круглосуточно до 15 октября 2021 года включительно", - говорится в решении суда.