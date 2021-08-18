Второго подозреваемого в избиении журналиста на акции под ОП отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для второго подозреваемого в избиении фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. Его отправили на два месяца под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Буквы".
Под домашний арест поместили 17-летнего Антона Голощапова. Поскольку он не совершеннолетний, то заседание суда было закрыто для СМИ.
"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Голощапову Антону Андреевичу, 15 января 2004 года рождения, меру пресечения в виде домашнего ареста, с запретом покидать место жительство круглосуточно до 15 октября 2021 года включительно", - говорится в решении суда.
Напомним, в Киеве 14 августа на акции под Офисом президента избили журналиста. Возбуждено уголовное дело.
Акцию проводил "Нацкорпус". Полиция Киева сообщила о подозрении в избиении журналиста двум участникам акции.