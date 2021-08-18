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Второго подозреваемого в избиении журналиста на акции под ОП отправили под домашний арест

Автор: Дмитрий Кузнецов

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для второго подозреваемого в избиении фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. Его отправили на два месяца под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Буквы".

Под домашний арест поместили 17-летнего Антона Голощапова. Поскольку он не совершеннолетний, то заседание суда было закрыто для СМИ.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Голощапову Антону Андреевичу, 15 января 2004 года рождения, меру пресечения в виде домашнего ареста, с запретом покидать место жительство круглосуточно до 15 октября 2021 года включительно", - говорится в решении суда.

Напомним, в Киеве 14 августа на акции под Офисом президента избили журналиста. Возбуждено уголовное дело.

Акцию проводил "Нацкорпус". Полиция Киева сообщила о подозрении в избиении журналиста двум участникам акции.

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КиевОфис президента