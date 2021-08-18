Другого підозрюваного у побитті журналіста на акції під ОП відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід для другого підозрюваного у побитті фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного. Його відправили на два місяці під цілодобовий домашній арешт з обов'язковим носінням електронного браслета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Букви".
Під домашній арешт помістили 17-річного Антона Голощапова. Оскільки він не повнолітній, то засідання суду було закрито для ЗМІ.
"Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Голощапова Антона Андрійовича, 15 січня 2004 року народження, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання цілодобово до 15 Жовтня 2021 року включно", - йдеться в рішенні суду.
Нагадаємо, у Києві 14 серпня на акції під офісом президента побили журналіста. Порушено кримінальну справу.
Акцію проводив "Нацкорпус". Поліція Києва повідомила про підозру у побитті журналіста двом учасникам акції.