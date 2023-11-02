Вторинка – кращий варіант. Чи вигідно вкладати гроші у квартири та які ризики під час війни

Вторинка залишається надійним інструментом для інвестицій, – експерт

Первинний ринок інвестицій точно не завмер, але стиснувся до маленького розміру. Вторинний теж зменшився, але падіння там не таке значне. Таку думку в коментарі РБК-Україна висловлює співзасновник і СЕО агенції нерухомості Home Dev в місті Києві Дмитро Гуринович.

"Я б сказав, що на ринку все ще є ті, хто купує житло з метою перепродажу. Однак зараз дуже важко оцінювати реальну ситуацію, бо війна внесла кардинальні корективи у ринок. З позитиву – держава запустила прекрасну програму єОселя. Це спровокувало сплеск інтересу до купівлі житла. Люди цікавляться, дізнаються, подають заявку на участь у програмі. Це ситуативний попит, а от яким буде попит реальний, ми зможемо побачити пізніше", – висловлює думку фахівець.

Запуск програми єОселя призвів до збільшення кількості тих, хто зараз цікавиться нерухомістю, враховуючи важкі обставини. Реагуючи на це, продавці дещо піднімають ціни.

Фото: Попит на квартири під час війни зріз завдяки держпрограмі єОселя (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Вважаю, що вкладати гроші в нерухомість навіть під час війни варто. Але тут питання – скільки чекати, якщо це новобудова. Вторинка – більш надійний варіант для інвестицій: готову квартиру можна купити й відразу здавати, не треба чекати здачі, вкладати в ремонт. Хороші варіанти житла точно є. Важливо підбирати таке житло разом із кваліфікованим фахівцем, який оцінить всі ризики, співставить "плюси" і "мінуси", – вважає він.

Окупність житла під час війни порахувати складно, – рієлтор

Якщо треба вирішити питання з житлом, зараз купувати квартири можна і варто, говорить у розмові з РБК-Україна рієлтор, яка займається здачею в оренду житла у столиці. Також якщо у вас є гроші, які ви можете вкласти у додаткові квадратні метри, це теж можна робити під час війни.

Але треба бути готовим до того, що при вкладенні коштів у новобудову ціни на ремонт у майбутньому можуть бути непередбачуваними, і можуть ще більше зрости, каже вона.

"Якщо до вторгнення РФ подорожчання й було, то не таке значне, і не таке непередбачуване. А зараз мені клієнти кажуть: пішли вчора в магазин за плиткою для ванни, вона коштувала одну ціну, зайшли буквально наступного дня – вже на 15 дорожче. Відповідно, під час війни важко прорахувати, скільки ви в нього вкладете і тим більше коли воно окупиться", – зауважує рієлтор.

Фото: Під час війни важко порахувати, коли окупляться інвестиції в житло, кажуть фахівці ринку (Віталій Носач/РБК-Україна)

По-друге, при вкладенні коштів у новобудову на етапі фундаменту треба зважити ризики, адже не факт, що житло добудується швидко і в заявлені терміни.

"Знаю одну компанію-забудовника, яка споруджувала якісне житло комфорт-класу, темпи здачі були прекрасні. Однак зараз попит впав, і процес іде дуже повільно, бо інвестиції кардинально скоротилися. При всьому бажанні здати житло і запустити будинки вони не можуть зробити це швидко. Загалом якщо ви бачите, що компанія демонструє хоча б 8% готовності будинку на місяць, можна розглянути такий варіант. Але підкреслю, що під час війни окупність такого вкладення порахувати складно", – застерігає фахівець.