Вторичка – лучший вариант. Выгодно ли вкладывать деньги в квартиры и какие риски во время войны

Вторичка остается надежным инструментом для инвестиций, – эксперт

Первичный рынок инвестиций точно не замер, но сжался до маленького размера. Вторичный тоже уменьшился, но падение там не столь значительное. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказывает соучредитель и СЕО агентства недвижимости Home Dev в Киеве Дмитрий Гуринович.

"Я бы сказал, что на рынке все еще есть те, кто покупает жилье с целью перепродажи. Однако сейчас очень трудно оценивать реальную ситуацию, потому что война внесла кардинальные коррективы в рынок. Из позитива – государство запустило прекрасную программу єОселя. Это спровоцировало всплеск интереса к покупке жилья. Люди интересуются, узнают, подают заявку на участие в программе. Это ситуативный спрос, а вот каким будет спрос реальный, мы сможем увидеть позже", – высказывает мнение специалист.

Запуск программы єОселя привел к увеличению количества тех, кто сейчас интересуется недвижимостью, учитывая тяжелые обстоятельства. Реагируя на это, продавцы несколько поднимают цены.

Фото: Спрос на квартиры во время войны повысился благодаря госпрограмме єОселя (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Считаю, что вкладывать деньги в недвижимость даже во время войны стоит. Но здесь вопрос – сколько ждать, если это новостройка. Вторичка – более надежный вариант для инвестиций: готовую квартиру можно купить и сразу сдавать, не надо ждать сдачи, вкладывать в ремонт. Хорошие варианты жилья точно есть. Важно подбирать такое жилье вместе с квалифицированным специалистом, который оценит все риски, сопоставит "плюсы" и "минусы", – считает он.

Окупаемость жилья во время войны посчитать сложно, – риелтор

Если нужно решить вопрос с жильем, сейчас покупать квартиры можно и стоит, говорит в разговоре с РБК-Украина риелтор, занимающаяся сдачей в аренду жилья в столице. Также если у вас есть деньги, которые вы можете вложить в квадратные метры, это тоже можно делать во время войны.

Но нужно быть готовым к тому, что при вложении средств в новостройку цены на ремонт в будущем могут быть непредсказуемыми и могут еще больше возрасти, говорит она.

"Если до вторжения РФ подорожание и было, то не столь значительно, и не так непредсказуемо. А сейчас мне клиенты говорят: пошли вчера в магазин за плиткой для ванны, она стоила одну цену, зашли буквально на следующий день – уже на 15 дороже. Соответственно, во время войны трудно просчитать, сколько вы в него вложите и тем более когда оно окупится", – отмечает риелтор.

Фото: Во время войны трудно сосчитать, когда окупятся инвестиции в жилье, говорят специалисты рынка (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во-вторых, при вложении средств в новостройку на этапе фундамента нужно взвесить риски, ведь не факт, что жилье достроится быстро и в заявленные сроки.

"Знаю одну компанию-застройщика, которая строила качественное жилье комфорт-класса, темпы сдачи были прекрасные. Однако сейчас спрос упал, и процесс идет очень медленно, потому что инвестиции кардинально сократились. При всем желании сдать жилье и запустить дома они не могут сделать это быстро. В целом если вы видите, что компания демонстрирует хотя бы 8% готовности дома в месяц, можно рассмотреть такой вариант. Но подчеркну, что во время войны окупаемость такого вложения посчитать сложно", – предостерегает специалист.