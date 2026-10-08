UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Вторинка в Києві просіла: скільки коштують квартири у жовтні 2026-го

08:07 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Василина Копитко
Як змінились ціни в Києві за рік (колаж РБК-Україна)

У Києві змінилися ціни на квартири на вторинному ринку. За рік середня вартість однокімнатних квартир зросла на 1%, тоді як дво- та трикімнатні подешевшали.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Скільки коштують квартири

Медіанна ціна квартири на вторинному ринку Києва становить:

  • однокімнатна - 67 тис. доларів, за рік ціна зросла на 1%;
  • двокімнатна - 99 тис. доларів, за рік ціна знизилася на 6%;
  • трикімнатна - 145 тис. доларів, за рік ціна знизилася на 3%.

Найбільша різниця між районами спостерігається серед однокімнатних квартир. Найвища медіанна ціна - у Печерському районі, 148 тис. доларів, а найнижча - у Деснянському, 43 тис. доларів.

Ціни на однокімнатні квартири у Києві (скриншот ЛУН)

Ціни залежать від району та стану ремонту

Вартість квартир також суттєво відрізняється залежно від їхнього стану.

Серед однокімнатних квартир найдорожчі пропозиції з ремонтом у Печерському районі - 165 тис. доларів, а без ремонту - 130 тис. доларів. У Деснянському районі медіанна ціна становить відповідно 46 тис. і 36 тис. доларів.

Для двокімнатних квартир найвища ціна з ремонтом також у Печерському районі - 210 тис. доларів. Без ремонту там медіанна ціна становить 185 тис. доларів.

Серед трикімнатних квартир у Печерському районі медіанна ціна становить 350 тис. доларів з ремонтом і 257 тис. доларів без ремонту.

Водночас у Деснянському районі трикімнатна квартира з ремонтом коштує в середньому 77 тис. доларів.

Читайте також про те, що у Києві за останні два місяці кількість оголошень про оренду квартир зросло на 66%. Водночас у містах на заході України пропозицій житла суттєво поменшало.

Раніше ми писали про те, що дослідження OLX Нерухомість показало, що потенційні перебої з електроенергією, опаленням і водопостачанням можуть змусити до 40% українців переїхати в інше житло цієї зими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївКвартири