RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Вторичка в Киеве просела: сколько стоят квартиры в октябре 2026-го

08:07 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Как изменились цены в Киеве за год (коллаж РБК-Украина)

В Киеве изменились цены на квартиры на вторичном рынке. За год средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 1%, тогда как двух- и трехкомнатные подешевели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько стоят квартиры

Медианная цена квартиры на вторичном рынке Киева составляет:

  • однокомнатная - 67 тыс. долларов, за год цена выросла на 1%;
  • двухкомнатная - 99 тыс. долларов, за год цена снизилась на 6%;
  • трехкомнатная - 145 тыс. долларов, за год цена снизилась на 3%.

Самая большая разница между районами наблюдается среди однокомнатных квартир. Самая высокая медианная цена - в Печерском районе, 148 тыс. долларов, а самая низкая - в Деснянском, 43 тыс. долларов.

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве (скриншот ЛУН)

Цены зависят от района и состояния ремонта

Стоимость квартир существенно отличается в зависимости от их состояния.

Среди однокомнатных квартир самые дорогие предложения с ремонтом в Печерском районе - 165 тыс. долларов, а без ремонта - 130 тыс. долларов. В Деснянском районе медианная цена составляет соответственно 46 тыс. и 36 тыс. долларов.

Для двухкомнатных квартир самая высокая цена с ремонтом также в Печерском районе - 210 тыс. долларов. Без ремонта там медианная цена составляет 185 тыс. долларов.

Среди трехкомнатных квартир в Печерском районе медианная цена составляет 350 тыс. долларов с ремонтом и 257 тыс. долларов без ремонта.

В то же время в Деснянском районе трехкомнатная квартира с ремонтом стоит в среднем 77 тыс. долларов.

Читайте также о том, что в Киеве за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир выросло на 66%. В то же время в городах на западе Украины предложений жилья существенно уменьшилось.

Ранее мы писали о том, что исследование OLX Недвижимость показало, что потенциальные перебои с электроэнергией, отоплением и водоснабжением могут заставить до 40% украинцев переехать в другое жилье этой зимой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевКвартиры