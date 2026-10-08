Вторичка в Киеве просела: сколько стоят квартиры в октябре 2026-го

В Киеве изменились цены на квартиры на вторичном рынке. За год средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 1%, тогда как двух- и трехкомнатные подешевели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Медианная цена квартиры на вторичном рынке Киева составляет:
Самая большая разница между районами наблюдается среди однокомнатных квартир. Самая высокая медианная цена - в Печерском районе, 148 тыс. долларов, а самая низкая - в Деснянском, 43 тыс. долларов.
Стоимость квартир существенно отличается в зависимости от их состояния.
Среди однокомнатных квартир самые дорогие предложения с ремонтом в Печерском районе - 165 тыс. долларов, а без ремонта - 130 тыс. долларов. В Деснянском районе медианная цена составляет соответственно 46 тыс. и 36 тыс. долларов.
Для двухкомнатных квартир самая высокая цена с ремонтом также в Печерском районе - 210 тыс. долларов. Без ремонта там медианная цена составляет 185 тыс. долларов.
Среди трехкомнатных квартир в Печерском районе медианная цена составляет 350 тыс. долларов с ремонтом и 257 тыс. долларов без ремонта.
В то же время в Деснянском районе трехкомнатная квартира с ремонтом стоит в среднем 77 тыс. долларов.
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