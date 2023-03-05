Вторгнення Росії в Україну завдало збитків екології на 3 трлн гривень

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України завдало екологічних збитків на суму в 3 трильйони гривень. Деякі природні ресурси України було втрачено на завжди.

Про це пише РБК-Україна за посиланням на заяву міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця у неділю на міжнародній конференції "United for justice" у Львові.

За його словами, найбільше під час війни страждають лісові насадження.

"Росіяни як варвари знищують усе, навіть не усвідомлюючи, що навколишнє середовище не визнає кордонів... Ми вже підрахували збитки: 3 трильйони гривень екологічних збитків - забруднення землі, повітря, спалені ліси, знищені природні ресурси", - сказав він.

В ході війни було пошкоджено майже 3 мільйони гектарів лісу - це майже третина лісових територій України, 500 тисячгетарів наразі перебувають під окупацією або в зоні військових дій. Російське вторгнення завдало шкоди 600 видів фауни і 750 видів флори.