Вторжение России в Украину нанесло ущерб экологии на 3 трлн гривен

Полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины нанесло экологический ущерб на сумму в 3 триллиона гривен. Некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда.

Об этом пишет РБК-Украина по ссылке на заявление министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца в воскресенье на международной конференции "United for justice" во Львове.

По его словам, больше всего во время войны страдают лесные насаждения.

"Россияне как варвары уничтожают все, даже не осознавая, что окружающая среда не признает границ... Мы уже подсчитали убытки: 3 триллиона гривен экологического ущерба - загрязнение земли, воздух, сожженные леса, уничтожены природные ресурсы", - сказал он.

В ходе войны было повреждено почти 3 миллиона гектаров леса - это почти треть лесных территорий Украины, 500 тысяч гектаров находятся под оккупацией или в зоне военных действий. Российское вторжение нанесло вред 600 видам фауны и 750 видам флоры.