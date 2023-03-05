ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вторжение России в Украину нанесло ущерб экологии на 3 трлн гривен

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 марта 2023 16:17
Вторжение России в Украину нанесло ущерб экологии на 3 трлн гривен Фото: вторжение России в Украину нанесло ущерб экологии на 3 трлн гривен (скриншот: Maxar)
Автор: Наталья Кава

Полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины нанесло экологический ущерб на сумму в 3 триллиона гривен. Некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда.

Об этом пишет РБК-Украина по ссылке на заявление министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца в воскресенье на международной конференции "United for justice" во Львове.

По его словам, больше всего во время войны страдают лесные насаждения.

"Россияне как варвары уничтожают все, даже не осознавая, что окружающая среда не признает границ... Мы уже подсчитали убытки: 3 триллиона гривен экологического ущерба - загрязнение земли, воздух, сожженные леса, уничтожены природные ресурсы", - сказал он.

В ходе войны было повреждено почти 3 миллиона гектаров леса - это почти треть лесных территорий Украины, 500 тысяч гектаров находятся под оккупацией или в зоне военных действий. Российское вторжение нанесло вред 600 видам фауны и 750 видам флоры.

Напомним, недавно мы сообщали, что для аграриев Мелитополя придумали условия, чтобы они по дешевке сдавали зерно оккупантам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экологическая катастрофа Война России против Украины
NEWS
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным