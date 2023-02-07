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Байден планує відновити план податку для мільярдерів, - FT

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США, Вівторок 07 лютого 2023 20:30
Байден планує відновити план податку для мільярдерів, - FT Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У своєму щорічному зверненні до Конгресу у вівторок, 7 лютого, президент США Джо Байден має намір знову порушити питання запровадження мінімального податку для мільярдерів. У рамках звернення він також закликатиме Конгрес у чотири рази збільшити збір на викуп акцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як повідомляє видання, президент рекламуватиме свої зусилля щодо зниження інфляції, скорочуючи дефіцит "шляхом додаткових реформ, щоб гарантувати, що багаті та найбільші корпорації платитимуть справедливі гроші".

Чиновники адміністрації Байдена часто критикували компанії, зокрема нафтові групи, через те, що вони повертали гроші акціонерам у вигляді зворотного викупу, а чи не інвестували їх у свої спільноти чи винагороджували працівників.

Зазначено, що заклик Байдена до підвищення податків для домогосподарств з високими доходами та великого бізнесу мав лише обмежений успіх за останні два роки, коли демократи контролювали обидві палати Конгресу, і зіткнеться із ще більшим опором у Палаті представників, контрольованої республіканцями.

Фіскальна політика стане вирішальним полем політичної битви протягом наступних кількох місяців, оскільки Байден намагається збільшити ліміт боргу США від республіканців у Конгресі, щоб уникнути руйнівного дефолту Америки за фінансовими зобов'язаннями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент США Джо Байден планує ввести в США новий податок. Він буде націлений на найбагатших представників суспільства.

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