Вторая женщина в истории Украины получила звание генерала

Фото: Юлия Лапутина (https://t.me/SBUkr)

Офицер СБУ Юлия Лапутина получила звание генерал-майора

Вторая женщина в истории Украины получила генеральское звание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Сообщается, что вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной, которая занимает в СБУ должность замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

"Настоящий боевой офицер. Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, первой в Украине женщиной с генеральским званием в 2018 году стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Звание было присвоено указом пятого президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины планирует ввести новые воинские звания. В частности, предлагается ввести звания "бригадный генерал", "командор-адмирал", вместо звания "генерал-полковник" - звание "генерал", а звание "генерал армии Украины" отменить. Данная инициатива связана с необходимостью урегулировать вопрос воинских званий высшего офицерского состава согласно тех, которые приняты в ведущих странах-членах НАТО.