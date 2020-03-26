ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вторая женщина в истории Украины получила звание генерала

Новости » Общество     26.03.2020 - 13:19
Вторая женщина в истории Украины получила звание генерала
Фото: Юлия Лапутина (https://t.me/SBUkr)

Офицер СБУ Юлия Лапутина получила звание генерал-майора

Вторая женщина в истории Украины получила генеральское звание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Сообщается, что вчера президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной, которая занимает в СБУ должность замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

"Настоящий боевой офицер. Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, первой в Украине женщиной с генеральским званием в 2018 году стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Звание было присвоено указом пятого президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины планирует ввести новые воинские звания. В частности, предлагается ввести звания "бригадный генерал", "командор-адмирал", вместо звания "генерал-полковник" - звание "генерал", а звание "генерал армии Украины" отменить. Данная инициатива связана с необходимостью урегулировать вопрос воинских званий высшего офицерского состава согласно тех, которые приняты в ведущих странах-членах НАТО.

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Новости Украины Служба безопасности Украиныгенералженщина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь