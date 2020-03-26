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Друга жінка в історії України отримала звання генерала

Новини » Суспільство     26.03.2020 - 13:19
Друга жінка в історії України отримала звання генерала
Фото: Юлія Лапутіна (https://t.me/SBUkr)

Офіцер СБУ Юлія Лапутіна отримала звання генерал-майора

Друга жінка в історії України отримала генеральське звання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Повідомляється, що вчора президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Юлії Лапутіній, яка займає в СБУ посаду заступника начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

"Справжній бойовий офіцер. Людина, яка на ділі знає, що таке захист країни від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, першою в Україні жінкою з генеральським званням в 2018 році стала начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей. Звання було присвоєне указом п'ятого президента Петра Порошенка.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада України планує ввести нові військові звання. Зокрема, пропонується ввести звання "бригадний генерал", "командор-адмірал", замість звання "генерал-полковник" - звання "генерал", а звання "генерал армії України" скасувати. Дана ініціатива пов'язана з необхідністю врегулювати питання військових звань вищого офіцерського складу відповідно до тих, які прийняті у провідних країнах-членах НАТО.

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