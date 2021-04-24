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Вторая украинская теннисистка выбилась в полуфинал турнира WTA

Автор: Наталья Скороход

Украинская теннисистка Элина Свитолина выбилась в полуфинал турнира WTA в Штутгарте. Это уже вторая победа украинок в турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина.

23 апреля в Штутгарте украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) победила Петру Квитову из Чехии (WTA №10) в 1/4 финала турнира WTA.

Свитолина выиграла Квитову, которая является действующей чемпионкой турнира, со счетом – 6:7, 7:5, 6:2 и перешла в полуфинал.

Матч длился 2 часа и 38 минут. При этом Свитолина сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 3 из 16 брейкпоинтов.

Теперь в полуфинале Свитолина встретится с первой ракеткой Австралии Эшли Барти.

Напомним, что ранее в полуфинал турнира WTA вышла украинская теннисистка Марта Костюк.

Также сообщалось, что Элина Свитолина в начале месяца уступила в полуфинале турнира WTA в Майями.

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