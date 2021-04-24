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Друга українська тенісистка вибилася до півфіналу турніру WTA

Автор: Наталья Скороход

Українська тенісистка Еліна Світоліна вибилася в півфінал турніру WTA в Штутгарті. Це вже друга перемога українок у турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

23 квітня в Штутгарті українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) перемогла Петру Квітову з Чехії (WTA №10) в 1/4 фіналу турніру WTA.

Світоліна виграла Квітову, яка є чинною чемпіонкою турніру, з рахунком– 6:7, 7:5, 6:2 і перейшла в півфінал.

Матч тривав 2 години і 38 хвилин. При цьому Світоліна зробила 5 ейсів, допустила 2 подвійні помилки, реалізувала 3 з 16 брейкпоінтів.

Тепер у півфіналі Світоліна зустрінеться з першою ракеткою Австралії Ешлі Барті.

Нагадаємо, що раніше у півфінал турніру WTA вийшла українська тенісистка Марта Костюк.

Також повідомлялося, що Еліна Світоліна на початку місяця поступилася в півфіналі турніру WTA в Маямі.

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