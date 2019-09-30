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Две украинские теннисистки обновили личные рекорды в рейтинге WTA

Новости » Спорт    30.09.2019 - 09:36
Две украинские теннисистки обновили личные рекорды в рейтинге WTA
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/wuhanopentennis)

Свитолина остается третьей

Две украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катарина Завацкая обновили свои персональные рекорды в новом рейтинге WTA, опубликованном 30 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список, опубликованный на сайте организации.

Вторая ракетка Украины, которая уже четвертую неделю подряд обновляет личный рекорд в списке, поднялась на одну строчку - 26 место. На прошлой неделе Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, также покинувшая турнир в Ухане на стадии 1/4 финала, сохранила за собой звание третьей ракетки мира.

Кроме того, обе вышли во второй круг турнира WTA в Пекине. В первом круге Свитолина выиграла у Анастасии Севастовой из Латвии, а Ястремская разгромила француженку Каролин Гарсию. В следующем круге Элина сыграет против 48 в мире, китаянки Ван Яфань, а Даяна - против восьмой ракетки мира Кики Бертенс из Нидерландов.

С личным рекордом неделю открывает Катарина Завацкая, которая добавила 24 позиции и теперь находится на 118 месте. Она впервые пробилась в полуфинал турнира WTA, сыграв в 1/2 на кортах в Ташкенте.

Напомним, Ястремская на прошлой неделе объявила о прекращении сотрудничества с бельгийским специалистом Оливье Женомом.

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