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Вторая попытка: Трамп опять оспаривает победу Байдена в Висконсине

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает попытки повлиять на результаты президентских выборов. Трамп второй раз подал в суд из-за результатов голосования в штате Висконсин.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Трамп просит суд отменить более чем 221 тысячу голосов в двух округах штата Висконсин, которые были отданы его конкуренту - демократу Джо Байдену. Байден в Висконсине опередил Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

Документы в суд были поданы на следующий день после того, как губернатор и глава Избирательной комиссии Висконсина объявили о победе Байдена, отдав ему 10 голосов выборщиков.

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Кроме того, Трамп попросил Верховный суд штата Висконсин взяться за дело напрямую, а не рассматривать ее в суде низшей инстанции.

Напомним, победа Байдена в Висконсине была утверждена после пересчета голосов, чего требовала команда Трампа. Однако пересчет голосов не помог действующему президенту США одержать победу в этом штате.

Также РБК-Украина писало, что 30 ноября победу Байдена утвердили в штате Аризона. Байден получил 11 голосов выборщиков штата Аризона.

Добавим, недавно Трамп назвал условие, при котором он согласится передать власть Байдену.

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Новости Украины Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США