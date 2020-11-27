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Трамп назвал условие для допуска Байдена в Белый дом

Вашингтон, Пятница 27 ноября 2020 19:05
Трамп назвал условие для допуска Байдена в Белый дом
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден сможет попасть в Белый дом, если докажет законность набранных им 80 миллионов голосов избирателей. Трамп считает этот показатель "смешным".

Об этом президент США написал в Twitter.

Он отметил, что Байден не сможет доказать законность этого количества голосов из-за массовой фальсификации.

"Байден сможет войти в Белый дом как президент только в том случае, если сможет доказать, что его смешные "80 миллионов голосов" не были получены мошенническим путем или незаконно. Когда вы видите, что случилось в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, массовые фальсификации выборов, у него есть большая нерешаемая проблема", - написал Трамп.

Ранее президент США пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. При этом он отметил, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют таким образом.

Во вторник Дональд Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах. Он поздравил с высокими показателями на фондовой бирже.

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